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RJTX_Matches_Smoothed_main - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
RJTX_Matches_Smoothed_main.mq5 (22.21 KB) 预览
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实际作者:

Rafael Jimenez Tocino

在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标。

图 1. RJTX_Matches_Smoothed_main 指标

图 1. RJTX_Matches_Smoothed_main 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22761

i-KlPrice_Vol_Direct_HTF i-KlPrice_Vol_Direct_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 i-KlPrice_Vol_Direct 指标

i-KlPrice_Vol_Direct i-KlPrice_Vol_Direct

i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图柱移动的方向，在这些柱上使用了彩色图标

RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标

FractalChannel_Cloud FractalChannel_Cloud

基于分形的通道，在通道背景中做了填充。