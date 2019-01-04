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RJTX_Matches_Smoothed_main - MetaTrader 5脚本
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实际作者:
Rafael Jimenez Tocino
在主图表窗口中的 RJTX_Matches_Smoothed 指标。
图 1. RJTX_Matches_Smoothed_main 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22761
i-KlPrice_Vol_Direct_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-KlPrice_Vol_Direct 指标i-KlPrice_Vol_Direct
i-KlPrice_Vol 指标，显示了柱形图柱移动的方向，在这些柱上使用了彩色图标
RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RJTX_Matches_Smoothed_main 指标FractalChannel_Cloud
基于分形的通道，在通道背景中做了填充。