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i-KlPrice_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i-KlPrice_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значковPivot_Fibs_Custom
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма
Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRJTX_Matches_Smoothed_main
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графика