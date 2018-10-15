CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1452
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор  RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RJTX_Matches_Smoothed_main.ex5.

Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графика

i-KlPrice_Vol_Direct_HTF i-KlPrice_Vol_Direct_HTF

Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

FractalChannel_Cloud FractalChannel_Cloud

Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала.

FractalChannel_Cloud_HTF FractalChannel_Cloud_HTF

Индикатор FractalChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах