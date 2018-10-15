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RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RJTX_Matches_Smoothed_main.ex5.
Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
RJTX_Matches_Smoothed_main
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графикаi-KlPrice_Vol_Direct_HTF
Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
FractalChannel_Cloud
Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала.FractalChannel_Cloud_HTF
Индикатор FractalChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах