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Индикаторы

i-KlPrice_Vol_Direct_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1337
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-KlPrice_Vol_Direct.ex5.

Рис.1. Индикатор ii-KlPrice_Vol_Direct_HTF

Рис.1. Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct_HTF

i-KlPrice_Vol_Direct i-KlPrice_Vol_Direct

Индикатор i-KlPrice_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

Pivot_Fibs_Custom_Arr Pivot_Fibs_Custom_Arr

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значков

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графика

RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах