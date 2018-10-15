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i-KlPrice_Vol_Direct_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-KlPrice_Vol_Direct.ex5.
Рис.1. Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct_HTF
i-KlPrice_Vol_Direct
Индикатор i-KlPrice_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барахPivot_Fibs_Custom_Arr
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по свечкам задаваемого во входных параметрах таймфрейма, выполненный в виде значков
RJTX_Matches_Smoothed_main
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графикаRJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах