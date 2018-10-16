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Индикаторы

FractalChannel_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1718
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала. 

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.11.2007.

Рис.1. Индикатор FractalChannel_Cloud

Рис.1. Индикатор FractalChannel_Cloud

RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

RJTX_Matches_Smoothed_main RJTX_Matches_Smoothed_main

Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графика

FractalChannel_Cloud_HTF FractalChannel_Cloud_HTF

Индикатор FractalChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

FineTuningMACandle_Chl FineTuningMACandle_Chl

Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч