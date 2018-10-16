Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FractalChannel_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1718
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.11.2007.
Рис.1. Индикатор FractalChannel_Cloud
RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRJTX_Matches_Smoothed_main
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графика
FractalChannel_Cloud_HTF
Индикатор FractalChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахFineTuningMACandle_Chl
Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч