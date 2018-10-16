Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.



Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.11.2007.







Рис.1. Индикатор FractalChannel_Cloud

