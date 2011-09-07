CodeBaseРазделы
Индикаторы

Heiken Ashi Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Heiken Ashi Smoothed - это модифицированный стандартный индикатор Heiken Ashi.

Вся разница в том, что он использует не текущие значения ценовых таймсерий, а усреднённые. Такой подход позволяет отфильтровать много ложных сигналов, которые могли бы быть, если бы индикатор вычислялся как обычно.

Индикатор построен с возможностью выбора усреднения индикатора из десятка возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор выполнен в двух вариантах, для основного окна графика:

 Рис.1 Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed

И для дополнительного окна графика:

Рис.2 Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_

