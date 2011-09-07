Ставь лайки и следи за новостями
Heiken Ashi Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
- 8535
Индикатор Heiken Ashi Smoothed - это модифицированный стандартный индикатор Heiken Ashi.
Вся разница в том, что он использует не текущие значения ценовых таймсерий, а усреднённые. Такой подход позволяет отфильтровать много ложных сигналов, которые могли бы быть, если бы индикатор вычислялся как обычно.
Индикатор построен с возможностью выбора усреднения индикатора из десятка возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор выполнен в двух вариантах, для основного окна графика:
И для дополнительного окна графика:
