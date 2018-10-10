Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; input int HLength= 30 ; input int HPhase= 15 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

