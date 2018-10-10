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Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_Chl - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч.  Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA;              //Метод усреднения
input int HLength=30;                                  //глубина усреднения                    
input int HPhase=15;                                   //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint BBLength=10;                                //период Боллинджера                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       //девиация

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend Heiken_Ashi_Smoothed_Trend

Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi Smoothed

RSI RFTL EA RSI RFTL EA

Советник на индикаторах iRSI (Relative Strength Index, RSI) и RFTL

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Упрощенное открытие стоп ордеров Упрощенное открытие стоп ордеров

Краткое описание