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Heiken_Ashi_Smoothed_Chl - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.
input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; //Метод усреднения input int HLength=30; //глубина усреднения input int HPhase=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint BBLength=10; //период Боллинджера input double BandsDeviation=1.0; //девиация
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Chl
Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi SmoothedRSI RFTL EA
Советник на индикаторах iRSI (Relative Strength Index, RSI) и RFTL
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахУпрощенное открытие стоп ордеров
Краткое описание