Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi Smoothed.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Trend





