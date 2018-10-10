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Heiken_Ashi_Smoothed_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi Smoothed.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Trend
Советник на индикаторах iRSI (Relative Strength Index, RSI) и RFTLMAMy Expert
Советник по индикатору MAMy v.3
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечHeiken_Ashi_Smoothed_HTF
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах