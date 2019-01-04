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Heiken_Ashi_Smoothed_Chl - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Heiken_Ashi_Smoothed_Chl.mq5 (19.98 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形的最高值和最低值的标准差的通道。为了正常显示指标，在图表属性中要选中 "Chart on foreground（图表在前）" 复选框。

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA;              //平滑方法
input int HLength=30;                                  //平滑深度                    
input int HPhase=15;                                   //平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 在 -100 ... +100 之间变化，影响转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均
input uint BBLength=10;                                //布林带周期数                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       //偏差

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_Chl 指标

图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_Chl 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22671

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend Heiken_Ashi_Smoothed_Trend

信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。

RSI RFTL EA RSI RFTL EA

这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标

简化地开启止损挂单 简化地开启止损挂单

简要描述