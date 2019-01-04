Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形的最高值和最低值的标准差的通道。为了正常显示指标，在图表属性中要选中 "Chart on foreground（图表在前）" 复选框。

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; input int HLength= 30 ; input int HPhase= 15 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。





图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_Chl 指标

