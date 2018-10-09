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RSI RFTL EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1419
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!
Работа советника основана на индикаторах iRSI (Relative Strength Index, RSI) и RFTL. По индикатору RSI ищутся впадины и вершины.
Одиночный тест на EURUSD, M15:
MAMy Expert
Советник по индикатору MAMy v.3Tunnel gen4
Сетка из рыночных позиций. Мартингейл.
Heiken_Ashi_Smoothed_Trend
Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей Heiken Ashi SmoothedHeiken_Ashi_Smoothed_Chl
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч