Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!

Работа советника основана на индикаторах iRSI (Relative Strength Index, RSI) и RFTL. По индикатору RSI ищутся впадины и вершины.

Одиночный тест на EURUSD, M15:



