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RSI RFTL EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1419
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
RSI RFTL EA.mq5 (50.55 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
rftl.mq5 (5.45 KB) просмотр
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!

Работа советника основана на индикаторах iRSI (Relative Strength Index, RSI) и RFTL. По индикатору RSI ищутся впадины и вершины.

Одиночный тест на EURUSD, M15:


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Советник по индикатору MAMy v.3

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