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MAMy Expert - эксперт для MetaTrader 5

ExpertTrader | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1220
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
MAMy Expert.mq5 (30 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MAMy v3.mq5 (18.48 KB) просмотр
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Автор идеиVictor Chebotariov

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Эксперт написан на основе индикатора  MAMy v3 и реализует условия:

  1. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
  2. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
  3. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
  4. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.

Пример для EURUSD,H1:


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Сетка из рыночных позиций. Мартингейл.

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