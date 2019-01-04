信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变方向的时候就会触发。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。







图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标





