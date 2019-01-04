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Heiken_Ashi_Smoothed_Trend - MetaTrader 5脚本
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信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变方向的时候就会触发。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_Trend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22669
RSI RFTL EA
这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的HLCrossSigForRSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标
Heiken_Ashi_Smoothed_Chl
Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标