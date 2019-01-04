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RSI RFTL EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
本EA交易只能在锁仓账户中运行!
这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的。RSI 指标是用于搜索顶部和底部的。
在 EURUSD M15 上的一次测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22662
HLCrossSigForRSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标VR 唐奇安精简版 MT5
经典的唐奇安通道指标
Heiken_Ashi_Smoothed_Trend
信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。Heiken_Ashi_Smoothed_Chl
Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。