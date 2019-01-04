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RSI RFTL EA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Indicators\
rftl.mq5 (5.45 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

本EA交易只能在锁仓账户中运行!

这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的。RSI 指标是用于搜索顶部和底部的。

在 EURUSD M15 上的一次测试:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22662

HLCrossSigForRSI_HTF HLCrossSigForRSI_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标

VR 唐奇安精简版 MT5 VR 唐奇安精简版 MT5

经典的唐奇安通道指标

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend Heiken_Ashi_Smoothed_Trend

信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。

Heiken_Ashi_Smoothed_Chl Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。