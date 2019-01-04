思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

本EA交易只能在锁仓账户中运行!

这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的。RSI 指标是用于搜索顶部和底部的。

在 EURUSD M15 上的一次测试:



