RFTL - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Nikolay Kositsin
4156
(16)
Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

RFTL (Reference Fast Trend Line)– опорная "быстрая" линия тренда является откликом цифровых фильтров ФНЧ-1 и ФНЧ-2 на входной дискретный ряд, взятым с задержкой, равными соответствующему интервалу Найквиста TNi.

Коэффициенты фильтра RFTL

Опорная линия RFTL является аналогом простых скользящих "средних" в смысле их запаздывания относительно текущих цен. Если вместо импульсных характеристик ФНЧ, имеющих сложную форму, использовать импульсную характеристику с весами 1/N, соответствующую процедуре N-точечного скользящего усреднения, то аналогия была бы полной.

Индикатор RFTL (Reference Fast Trend Line)

T3Taotra T3Taotra

Веер из пяти скользящих средних T3 для определения тренда.

ParMA ParMA

Скользящая средняя с использованием параболической аппроксимации ценового ряда.

JJRSX JJRSX

Осциллятор RSI с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.

T3 T3

Скользящее среднее T3 с множественным экспоненциальным сглаживанием ценового ряда.