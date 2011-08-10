Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"



RFTL (Reference Fast Trend Line)– опорная "быстрая" линия тренда является откликом цифровых фильтров ФНЧ-1 и ФНЧ-2 на входной дискретный ряд, взятым с задержкой, равными соответствующему интервалу Найквиста TNi.





Коэффициенты фильтра RFTL



Опорная линия RFTL является аналогом простых скользящих "средних" в смысле их запаздывания относительно текущих цен. Если вместо импульсных характеристик ФНЧ, имеющих сложную форму, использовать импульсную характеристику с весами 1/N, соответствующую процедуре N-точечного скользящего усреднения, то аналогия была бы полной.