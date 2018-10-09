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Tunnel gen4 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2908
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!

Работа идёт на каждом тике.

Советник работает циклично: начальная точка отсчёта - в рынке нет открытых позиций. Начинается торговля с одновременного открытия противоположных позиций: BUY и SELL объёмом первоначального лота Start Lots. На следующем шаге (когда цена пройдёт Step) открываемся двойным лотом:

  • если цена прошла Step вверх - открываем Sell
  • если цена прошла Step вниз - открываем Buy

Если цена пройдёт ещё Step - закрываем всё: в зависимости от того, куда цена прошла - получим или прибыль или убыток:

Tunnel gen4

В данной торговой системе расчёт на то, что цена чаще будет возвращаться, нежели продолжать тренд.

HLCrossSigForRSI_HTF HLCrossSigForRSI_HTF

Индикатор HLCrossSigForRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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