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Tunnel gen4 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!
Работа идёт на каждом тике.
Советник работает циклично: начальная точка отсчёта - в рынке нет открытых позиций. Начинается торговля с одновременного открытия противоположных позиций: BUY и SELL объёмом первоначального лота Start Lots. На следующем шаге (когда цена пройдёт Step) открываемся двойным лотом:
- если цена прошла Step вверх - открываем Sell
- если цена прошла Step вниз - открываем Buy
Если цена пройдёт ещё Step - закрываем всё: в зависимости от того, куда цена прошла - получим или прибыль или убыток:
В данной торговой системе расчёт на то, что цена чаще будет возвращаться, нежели продолжать тренд.
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