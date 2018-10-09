Tunnel gen4

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает ТОЛЬКО на хэдж-счетах!

Работа идёт на каждом тике.

Советник работает циклично: начальная точка отсчёта - в рынке нет открытых позиций. Начинается торговля с одновременного открытия противоположных позиций: BUY и SELL объёмом первоначального лота Start Lots. На следующем шаге (когда цена пройдёт Step) открываемся двойным лотом:

если цена прошла Step вверх - открываем Sell

если цена прошла Step вниз - открываем Buy

Если цена пройдёт ещё Step - закрываем всё: в зависимости от того, куда цена прошла - получим или прибыль или убыток:





В данной торговой системе расчёт на то, что цена чаще будет возвращаться, нежели продолжать тренд.