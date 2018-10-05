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Индикаторы

TMACD - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2054
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Triangular Moving Average Convergence/Divergence - MACD на основе TriMA.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast TriMA period - период быстрой TriMA
  • Slow TriMA period - период медленной TriMA
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

TMACD = SMA(FastMA, PeriodFast) - SMA(SlowMA, PeriodSlow))

Signal = SMA(TMACD, Signal period)

где:

FastMA = SMA(Applied price, PeriodFast)

SlowMA = SMA(Applied price, PeriodSlow)

PeriodFast = Floor(Fast TriMA period/2)+1

PeriodSlow = Floor(Slow TriMA period/2)+1

Double_Top Double_Top

Индикатор Double Top

Elder_Impulse_System Elder_Impulse_System

Индикатор Elder Impulse System

SuperTrend SuperTrend

Индикатор SuperTrend

Smoothed_Momentum Smoothed_Momentum

Индикатор Smoothed Momentum