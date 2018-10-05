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TMACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Triangular Moving Average Convergence/Divergence - MACD на основе TriMA.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast TriMA period - период быстрой TriMA
- Slow TriMA period - период медленной TriMA
- Signal period - период сигнальной линии
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
TMACD = SMA(FastMA, PeriodFast) - SMA(SlowMA, PeriodSlow))
Signal = SMA(TMACD, Signal period)
где:
FastMA = SMA(Applied price, PeriodFast)
SlowMA = SMA(Applied price, PeriodSlow)
PeriodFast = Floor(Fast TriMA period/2)+1
PeriodSlow = Floor(Slow TriMA period/2)+1
Double_Top
Индикатор Double TopElder_Impulse_System
Индикатор Elder Impulse System
SuperTrend
Индикатор SuperTrendSmoothed_Momentum
Индикатор Smoothed Momentum