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Elder_Impulse_System - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Elder Impulse System - импульсная система Александра Элдера. Система использует наклон экспоненциальной скользящей средней и гистограммы MACD для классификации тенденций.
Имеет три настраиваемых параметра:
- EMA period - период расчёта ЕМА
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
Система имеет четыре типа:
- EMA растёт, гистограмма MACD растёт: сигнал - Long or stand aside, no shorting (длинные позиции, либо стоять в стороне, не продавать)
- EMA падает, гистограмма MACD падает: сигнал - Short or stand aside, no buying (короткие позиции, либо стоять в стороне, не покупать)
- EMA растёт, гистограмма MACD падает: сигнал - Either long or short (либо длинные, либо короткие позиции)
- EMA падает, гистограмма MACD растёт: сигнал - Either long or short (либо длинные, либо короткие позиции)
Из четырёх состояний можно выделить три сигнала:
Long or stand aside, no shorting,
Short or stand aside, no buying и
Either long or short.
Они и отображаются индикатором.
GHLA
Индикатор GHLAGHLA_ST_Bar
Индикатор Gann HiLo Activator/SuperTrend Bar
Double_Top
Индикатор Double TopTMACD
Индикатор TMACD