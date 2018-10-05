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Индикаторы

Elder_Impulse_System - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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3895
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(17)
Опубликован:
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Информационно-сигнальный индикатор Elder Impulse System - импульсная система Александра Элдера. Система использует наклон экспоненциальной скользящей средней и гистограммы MACD для классификации тенденций.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • EMA period - период расчёта ЕМА
  • MACD fast EMA period  - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD slow EMA period  - период расчёта медленной EMA MACD

Система имеет четыре типа:

  1. EMA растёт, гистограмма MACD растёт: сигнал - Long or stand aside, no shorting (длинные позиции, либо стоять в стороне, не продавать)
  2. EMA падает, гистограмма MACD падает: сигнал - Short or stand aside, no buying (короткие позиции, либо стоять в стороне, не покупать)
  3. EMA растёт, гистограмма MACD падает: сигнал - Either long or short (либо длинные, либо короткие позиции)
  4. EMA падает, гистограмма MACD растёт: сигнал - Either long or short (либо длинные, либо короткие позиции)

Из четырёх состояний можно выделить три сигнала:
Long or stand aside, no shorting,
Short or stand aside, no buying и
Either long or short.
Они и отображаются индикатором.


GHLA GHLA

Индикатор GHLA

GHLA_ST_Bar GHLA_ST_Bar

Индикатор Gann HiLo Activator/SuperTrend Bar

Double_Top Double_Top

Индикатор Double Top

TMACD TMACD

Индикатор TMACD