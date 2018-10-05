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SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5
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- 3992
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Индикатор SuperTrend Оливье Себана (Olivier Seban).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Shift - сдвиг линии индикатора от цены в пунктах
- Use filter - использовать фильтр по тренду
TMACD
Индикатор TMACDDouble_Top
Индикатор Double Top
Smoothed_Momentum
Индикатор Smoothed MomentumRSI_Of_MA
Индикатор RSI of MA