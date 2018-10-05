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Индикаторы

SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3992
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор SuperTrend Оливье Себана (Olivier Seban).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Shift - сдвиг линии индикатора от цены в пунктах
  • Use filter - использовать фильтр по тренду



TMACD TMACD

Индикатор TMACD

Double_Top Double_Top

Индикатор Double Top

Smoothed_Momentum Smoothed_Momentum

Индикатор Smoothed Momentum

RSI_Of_MA RSI_Of_MA

Индикатор RSI of MA