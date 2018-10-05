Индикатор Double Top ищет и отображает одиночные и двойные вершины и впадины.

Имеет три настраиваемых параметра:

Minumum Height/Depth - минимальная высота/глубина пика/впадины в пунктах

- минимальная высота/глубина пика/впадины в пунктах Maximum distance between the twin tops/bottoms - максимальная дистанция между пиками/впадинами двойной вершины/впадины



- максимальная дистанция между пиками/впадинами двойной вершины/впадины Maximum number of bars after the top/bottom - максимальное количество баров между разными пиками/впадинами