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Double_Top - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Double Top ищет и отображает одиночные и двойные вершины и впадины.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Minumum Height/Depth - минимальная высота/глубина пика/впадины в пунктах
- Maximum distance between the twin tops/bottoms - максимальная дистанция между пиками/впадинами двойной вершины/впадины
- Maximum number of bars after the top/bottom - максимальное количество баров между разными пиками/впадинами
- Одиночная вершина/впадина отмечается точкой на графике: вершина - зелёная, донышко - красная
- Первая (левая) вершина/впадина двойной вершины/впадины отмечается точкой на графике: вершина - зелёная, донышко - красная
Вторая (правая) вершина/впадина двойной вершины/впадины отмечается звёздочкой на графике: вершина - зелёная, донышко - красная
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