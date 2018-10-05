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Индикаторы

Double_Top - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2092
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Double Top ищет и отображает одиночные и двойные вершины и впадины.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Minumum Height/Depth - минимальная высота/глубина пика/впадины в пунктах
  • Maximum distance between the twin tops/bottoms - максимальная дистанция между пиками/впадинами двойной вершины/впадины
  • Maximum number of bars after the top/bottom - максимальное количество баров между разными пиками/впадинами
  • Одиночная вершина/впадина отмечается точкой на графике: вершина - зелёная, донышко - красная
  • Первая (левая) вершина/впадина двойной вершины/впадины отмечается точкой на графике: вершина - зелёная, донышко - красная
    Вторая (правая) вершина/впадина двойной вершины/впадины отмечается звёздочкой на графике: вершина - зелёная, донышко - красная

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