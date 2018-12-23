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TMACD - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2608
等级:
(13)
已发布:
TMACD.mq5 (12.88 KB) 预览
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三角移动平均值收敛/发散振荡器 - 基于 TriMA 的 MACD。

它有四个输入:

  • Fast TriMA period - 快速 TriMA 周期
  • Slow TriMA period - 慢速 TriMA 周期
  • Signal period - 信号线周期
  • Applied price

计算:

TMACD = SMA(FastMA, PeriodFast) - SMA(SlowMA, PeriodSlow))

Signal = SMA(TMACD, Signal period)

其中:

FastMA = SMA(Applied price, PeriodFast)

SlowMA = SMA(Applied price, PeriodSlow)

PeriodFast = Floor(Fast TriMA period/2)+1

PeriodSlow = Floor(Slow TriMA period/2)+1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22612

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