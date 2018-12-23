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三角移动平均值收敛/发散振荡器 - 基于 TriMA 的 MACD。
它有四个输入:
- Fast TriMA period - 快速 TriMA 周期
- Slow TriMA period - 慢速 TriMA 周期
- Signal period - 信号线周期
- Applied price
计算:
TMACD = SMA(FastMA, PeriodFast) - SMA(SlowMA, PeriodSlow))
Signal = SMA(TMACD, Signal period)
其中:
FastMA = SMA(Applied price, PeriodFast)
SlowMA = SMA(Applied price, PeriodSlow)
PeriodFast = Floor(Fast TriMA period/2)+1
PeriodSlow = Floor(Slow TriMA period/2)+1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22612
AO 执行者
基于 iAO 的智能交易系统（Awesome Oscillator 动量震荡器，AO）Double_Top
双顶指标
SuperTrend
超级趋势指标Smoothed_Momentum
平滑的动量指标