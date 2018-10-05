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Индикаторы

Smoothed_Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1414
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(9)
Опубликован:
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Индикатор Smoothed Momentum - сглаженный моментум.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Momentum period - период расчёта
  • Use smoothing - использовать сглаживание (Yes/No)
  • Smoothing period - период сглаживания
  • Smoothing method - метод сглаживания
  • Applied price - цена расчёта Momentum

Расчёт:

  • Если Use smoothing = Yes
    Momentum = MA(Mom, Smoothing period, Smoothing method)
  • иначе
    Momentum = Mom

где:

Mom = 100.0 * MA / PMA

MA - SMA(Applied price, 1)

PMA - SMA(Applied price) Momentum period назад

Рис.1. Smoothed Momentum, Use smoothing = Yes


Рис.2. Smoothed Momentum, Use smoothing = No


SuperTrend SuperTrend

Индикатор SuperTrend

TMACD TMACD

Индикатор TMACD

RSI_Of_MA RSI_Of_MA

Индикатор RSI of MA

RSI_Divergence RSI_Divergence

Индикатор RSI Divergence