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Smoothed_Momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Smoothed Momentum - сглаженный моментум.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Momentum period - период расчёта
- Use smoothing - использовать сглаживание (Yes/No)
- Smoothing period - период сглаживания
- Smoothing method - метод сглаживания
- Applied price - цена расчёта Momentum
Расчёт:
- Если Use smoothing = Yes
Momentum = MA(Mom, Smoothing period, Smoothing method)
- иначе
Momentum = Mom
где:
Mom = 100.0 * MA / PMA
MA - SMA(Applied price, 1)
PMA - SMA(Applied price) Momentum period назад
Рис.1. Smoothed Momentum, Use smoothing = Yes
Рис.2. Smoothed Momentum, Use smoothing = No
SuperTrend
Индикатор SuperTrendTMACD
Индикатор TMACD
RSI_Of_MA
Индикатор RSI of MARSI_Divergence
Индикатор RSI Divergence