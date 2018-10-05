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Hans_Indicator_x22_Cloud_System - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Shimodax
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System
Constituents EA
В заданный час анализируем OHLC предыдущего бара и выставляем отложенные ордераJMACandleTrend_HTF
Индикатор JMACandleTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Exp_XBullsBearsEyes_Vol
Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_VolExp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct