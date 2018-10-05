Реальный автор: Shimodax



Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.





Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System