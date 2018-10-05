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Индикаторы

Hans_Indicator_x22_Cloud_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1341
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Shimodax

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System

Constituents EA Constituents EA

В заданный час анализируем OHLC предыдущего бара и выставляем отложенные ордера

JMACandleTrend_HTF JMACandleTrend_HTF

Индикатор JMACandleTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_XBullsBearsEyes_Vol Exp_XBullsBearsEyes_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol

Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct