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Constituents EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник ожидает когда появится контрольный бар, у которого время открытия (интересует только час открытия) равно Start hour. После этого производится поиск максимальных и минимальных цен от текущего бара до бара Search depth. В зависимости от Order Type выставляются или отложенные Limit или отложенные Stop ордера.
Для выбора времени контрольного бара можно руководствоваться торговыми сессиями:
Отложенные ордера могут быть удалены в двух случаях:
- Подошло к концу время жизни (используется ORDER_TIME_DAY - ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня)
- Сработал любой отложенный ордер - значит оставшиеся отложенные ордера удаляются (событие срабатывания отлавливается в OnTradeTransaction)
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