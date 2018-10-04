Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник ожидает когда появится контрольный бар, у которого время открытия (интересует только час открытия) равно Start hour. После этого производится поиск максимальных и минимальных цен от текущего бара до бара Search depth. В зависимости от Order Type выставляются или отложенные Limit или отложенные Stop ордера.

Для выбора времени контрольного бара можно руководствоваться торговыми сессиями:





Отложенные ордера могут быть удалены в двух случаях:

Подошло к концу время жизни (используется ORDER_TIME_DAY - ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня) Сработал любой отложенный ордер - значит оставшиеся отложенные ордера удаляются (событие срабатывания отлавливается в OnTradeTransaction)



