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Советники

Constituents EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1333
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник ожидает когда появится контрольный бар, у которого время открытия (интересует только час открытия) равно Start hour. После этого производится поиск максимальных и минимальных цен от текущего бара до бара Search depth. В зависимости от Order Type выставляются или отложенные Limit или отложенные Stop ордера.

Для выбора времени контрольного бара можно руководствоваться торговыми сессиями:


Отложенные ордера могут быть удалены в двух случаях:

  1. Подошло к концу время жизни (используется ORDER_TIME_DAY - ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня)
  2. Сработал любой отложенный ордер - значит оставшиеся отложенные ордера удаляются (событие срабатывания отлавливается в OnTradeTransaction)


JMACandleTrend_HTF JMACandleTrend_HTF

Индикатор JMACandleTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Hans_Indicator_x22_Cloud_System Hans_Indicator_x22_Cloud_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud.

Exp_XBullsBearsEyes_Vol Exp_XBullsBearsEyes_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol