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Hans_Indicator_x22_Cloud_System - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Shimodax
该指标绘制超越 Hans_Indicator_x22_Cloud 通道扩展的蜡烛。 通道局限以外的烛条根据趋势用颜色标记。 顺势烛条用明亮的颜色填充，逆势 - 深色填充颜色。
图例 1. Hans_Indicator_x22_Cloud_System 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22604
Exp_XBullsBearsEyes_Vol
交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol 指标信号Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct
交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标信号
RSI_Of_MA
均线的 RSI 指标RSI_Divergence
RSI 背离指标