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Hans_Indicator_x22_Cloud_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Shimodax

该指标绘制超越 Hans_Indicator_x22_Cloud 通道扩展的蜡烛。 通道局限以外的烛条根据趋势用颜色标记。 顺势烛条用明亮的颜色填充，逆势 - 深色填充颜色。

图例 1. Hans_Indicator_x22_Cloud_System 指标

图例 1. Hans_Indicator_x22_Cloud_System 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22604

Exp_XBullsBearsEyes_Vol Exp_XBullsBearsEyes_Vol

交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol 指标信号

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