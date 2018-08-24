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Hans_Indicator_x22_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Shimodax
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов.
//+-----------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // час начала отсчёта исходного коридора input uint DestTimeZone=4; // сдвиг коридора влево в барах input uint PipsForEntryStep=50; // шаг расширения границ каждого сформированного коридора в пунктах input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud
Hans_Indicator_x22
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорамиHans_Indicator_x8
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с пятью коридорами. Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов
XDeMarker_Histogram_Vol_Direct
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барахExp_XDeMarker_Histogram_Vol
Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol