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Советники

Exp_XBullsBearsEyes_Vol - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(15)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой уровней перекупленности или перепроданности. Поскольку уровней по два, то для пробоя каждого из уровней своя позиция со своим магиком и своим размером:

input uint Magic1=555;            //Магик-номер для ордеров по обычному сигналу
input uint Magic2=777;            //Магик-номер для ордеров по сильному сигналу
input double MM1=0.1;             //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке (обычный сигнал)
input double MM2=0.2;             //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке (сильный сигнал)

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XBullsBearsEyes_Vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Hans_Indicator_x22_Cloud_System Hans_Indicator_x22_Cloud_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud.

Constituents EA Constituents EA

В заданный час анализируем OHLC предыдущего бара и выставляем отложенные ордера

Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct

VR---STEALS VR---STEALS

Советник-утилита работает с виртуальным Стоп лосс и Тейк профит. Трейлинг позиций по текущему символу.