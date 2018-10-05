Торговая система, построенная на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H4:





Рис. 2. График результатов тестирования