CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1330
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.


Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H4:

 Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_XBullsBearsEyes_Vol Exp_XBullsBearsEyes_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol

Hans_Indicator_x22_Cloud_System Hans_Indicator_x22_Cloud_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud.

VR---STEALS VR---STEALS

Советник-утилита работает с виртуальным Стоп лосс и Тейк профит. Трейлинг позиций по текущему символу.

Executor AO Executor AO

Советник по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO)