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Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XBullsBearsEyes_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на сигналах индикатора XBullsBearsEyes_VolHans_Indicator_x22_Cloud_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud.
Советник-утилита работает с виртуальным Стоп лосс и Тейк профит. Трейлинг позиций по текущему символу.Executor AO
Советник по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO)