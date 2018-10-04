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JMACandleTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMACandleTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JMACandleTrend.ex5.
Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_HTF
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовPriceAlert_V2
Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровня
В заданный час анализируем OHLC предыдущего бара и выставляем отложенные ордераHans_Indicator_x22_Cloud_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud.