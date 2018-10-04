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Индикаторы

JMACandleTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1314
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
JMACandleTrend_HTF.mq5 (22.62 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
JMACandleTrend.mq5 (18.63 KB) просмотр
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Индикатор  JMACandleTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JMACandleTrend.ex5.

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_HTF

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_HTF

XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

PriceAlert_V2 PriceAlert_V2

Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровня

Constituents EA Constituents EA

В заданный час анализируем OHLC предыдущего бара и выставляем отложенные ордера

Hans_Indicator_x22_Cloud_System Hans_Indicator_x22_Cloud_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_x22_Cloud.