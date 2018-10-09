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HLCrossSigForRSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор HLCrossSigForRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов HLCrossSigForRSI.ex5.
Рис.1. Индикатор HLCrossSigForRSI_HTF
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровнейSmoothing Average
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Реверс сигналов. Размер лота или фиксированный или в процентах риска.
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