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Индикаторы

HLCrossSigForRSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1509
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  HLCrossSigForRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов HLCrossSigForRSI.ex5.

Рис.1. Индикатор HLCrossSigForRSI_HTF

Рис.1. Индикатор HLCrossSigForRSI_HTF

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровней

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