指标显示一条倾斜的趋势线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 趋势线定义了信号触发价位。 趋势线突破激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。

XBullsBearsEyes_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向