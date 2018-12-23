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EA

MAMy 智能系统 - MetaTrader 5EA

ExpertTrader | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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已发布:
MAMy Expert.mq5 (30 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
MAMy v3.mq5 (18.48 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来源Victor Chebotariov

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于MAMy v3 指标，并实现以下条件:

  1. 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 超过 MA 开盘价 - 买入。
  2. 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 低于 MA 开盘价 - 卖出。
  3. 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4 - 平空头持仓。
  4. 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4 - 平多头持仓。

EURUSD H1 的示例:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22578

TrendLineAlert_V2 TrendLineAlert_V2

指标显示一条倾斜的趋势线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 趋势线定义了信号触发价位。 趋势线突破激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。

XBullsBearsEyes_Vol_Direct XBullsBearsEyes_Vol_Direct

XBullsBearsEyes_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向

虚拟 虚拟

虚拟交易环境

MAMy v3 MAMy v3

基于三条移动平均线的指标