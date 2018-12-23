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MAMy 智能系统 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2650
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: Victor Chebotariov
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 基于MAMy v3 指标，并实现以下条件:
- 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 超过 MA 开盘价 - 买入。
- 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 低于 MA 开盘价 - 卖出。
- 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4 - 平空头持仓。
- 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4 - 平多头持仓。
EURUSD H1 的示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22578
TrendLineAlert_V2
指标显示一条倾斜的趋势线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 趋势线定义了信号触发价位。 趋势线突破激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。XBullsBearsEyes_Vol_Direct
XBullsBearsEyes_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向