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MAMy v3 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1806
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Автор идеи: Victor Chebotariov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Индикатор построен при помощи трёх скользящих средних. Если нанести эти MA на график, то получается что-то похожее на Alligator, да и принцип работы похожий.
- Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
- Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
- Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
- Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.
Индикатор показывает эти сигналы при помощи двух линий:
- Зеленая линия - показывает сигналы на покупку/продажу. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ПОКУПАЕМ, сверху вниз - ПРОДАЕМ.
- Красная линия - показывает сигналы для закрытия позиции. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ, сверху вниз - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.
RNN
Советник на базе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) и небольшой нейросетиXBullsBearsEyes_Vol
Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы
Virtual
Виртуальное торговое окружениеTrendLineAlert_V2
Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.