Виртуальное торговое окружение

Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.