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Индикаторы

MAMy v3 - индикатор для MetaTrader 5

ExpertTrader | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1806
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиVictor Chebotariov

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Индикатор построен при помощи трёх скользящих средних. Если нанести эти MA на график, то получается что-то похожее на Alligator, да и принцип работы похожий.

  1. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
  2. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
  3. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
  4. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.


Индикатор показывает эти сигналы при помощи двух линий:

  1. Зеленая линия - показывает сигналы на покупку/продажу. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ПОКУПАЕМ, сверху вниз - ПРОДАЕМ.
  2. Красная линия - показывает сигналы для закрытия позиции. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ, сверху вниз - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.

MAMy v.3

RNN RNN

Советник на базе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) и небольшой нейросети

XBullsBearsEyes_Vol XBullsBearsEyes_Vol

Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

Virtual Virtual

Виртуальное торговое окружение

TrendLineAlert_V2 TrendLineAlert_V2

Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.