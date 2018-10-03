КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов