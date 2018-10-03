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Индикаторы

XBullsBearsEyes_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;                             // период усреднения индикатора
input double gamma=0.6;                             // коэффициент сглаживания индикатора
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // объём 
input int    HighLevel2=+25;                        // уровень перекупленности 2
input int    HighLevel1=+10;                        // уровень перекупленности 1
input int    LowLevel1=-10;                         // уровень перепроданности 1
input int    LowLevel2=-25;                         // уровень перепроданности 2
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_SMA_;     // Метод усреднения
input uint                MA_Length=12;             // Глубина сглаживания                    
input int                 MA_Phase=15;              // параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int    Shift=0;                               // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol

Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol

JMACandleTrend_HTF_Signal JMACandleTrend_HTF_Signal

КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание

MultiJMACandleTrend_x10 MultiJMACandleTrend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов

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