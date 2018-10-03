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XBullsBearsEyes_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // период усреднения индикатора input double gamma=0.6; // коэффициент сглаживания индикатора input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input int HighLevel2=+25; // уровень перекупленности 2 input int HighLevel1=+10; // уровень перекупленности 1 input int LowLevel1=-10; // уровень перепроданности 1 input int LowLevel2=-25; // уровень перепроданности 2 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_SMA_; // Метод усреднения input uint MA_Length=12; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol
КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описаниеMultiJMACandleTrend_x10
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов