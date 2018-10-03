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MultiJMACandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiJMACandleTrend_x10
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараJMACandleTrend_Signal
Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом
КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описаниеXBullsBearsEyes_Vol
Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы