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Индикаторы

MultiJMACandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1460
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiJMACandleTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiJMACandleTrend_x10

JMACandleTrend_x10 JMACandleTrend_x10

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

JMACandleTrend_Signal JMACandleTrend_Signal

Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом

JMACandleTrend_HTF_Signal JMACandleTrend_HTF_Signal

КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание

XBullsBearsEyes_Vol XBullsBearsEyes_Vol

Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы