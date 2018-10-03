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RNN - эксперт для MetaTrader 5

Reshetov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2046
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиYury Reshetov

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник на базе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) и небольшой нейросети. При оптимизации используйте режим "OHLC" - так советник работает только в момент рождения нового бара.

Пример для EURUSD,M5:


XBullsBearsEyes_Vol XBullsBearsEyes_Vol

Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

JMACandleTrend_HTF_Signal JMACandleTrend_HTF_Signal

КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание

MAMy v3 MAMy v3

Индикатор на трёх скользящих средних

Virtual Virtual

Виртуальное торговое окружение