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RNN - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2046
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- Опубликован:
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Автор идеи: Yury Reshetov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на базе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) и небольшой нейросети. При оптимизации используйте режим "OHLC" - так советник работает только в момент рождения нового бара.
Пример для EURUSD,M5:
XBullsBearsEyes_Vol
Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммыJMACandleTrend_HTF_Signal
КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание