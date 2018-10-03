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Индикаторы

JMACandleTrend_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде цветка, цвет  которого соответствует направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора JMACandleTrend:
    input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм для расчета индикатора
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;              // метод усреднения
input int Length1=30;                                  // глубина усреднения                    
input int Phase1=15;                                   // параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint Gap=10;                                     // размер неучитываемого гэпа в пунктах


  2. Входные параметры индикатора JMACandleTrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название меток индикатора
input color UpSymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=clrMagenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали

  3. Входные параметры индикатора JMACandleTrend_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;            // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                               // Количество подаваемых алертов
input bool Push=true;                                  // Разрешение на передачу push-сообщений

Если предполагается использование нескольких индикаторов JMACandleTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMACandleTrend.ex5.

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend


Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend

MultiJMACandleTrend_x10 MultiJMACandleTrend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов

JMACandleTrend_x10 JMACandleTrend_x10

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

XBullsBearsEyes_Vol XBullsBearsEyes_Vol

Индикатор BullsBearsEyes_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

RNN RNN

Советник на базе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) и небольшой нейросети