Индикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде цветка, цвет которого соответствует направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

Входные параметры индикатора JMACandleTrend: input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input int Length1= 30 ; input int Phase1= 15 ; input uint Gap= 10 ;

Входные параметры индикатора JMACandleTrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color DnSymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Входные параметры индикатора JMACandleTrend_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ; input bool Push= true ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов JMACandleTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMACandleTrend.ex5.





Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend







Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend