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JMACandleTrend_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде цветка, цвет которого соответствует направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора JMACandleTrend:
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; // метод усреднения input int Length1=30; // глубина усреднения input int Phase1=15; // параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Gap=10; // размер неучитываемого гэпа в пунктах
- Входные параметры индикатора JMACandleTrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название меток индикатора input color UpSymbol_Color=clrDodgerBlue; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=clrMagenta; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора JMACandleTrend_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов input bool Push=true; // Разрешение на передачу push-сообщений
Если предполагается использование нескольких индикаторов JMACandleTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMACandleTrend.ex5.
Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend
Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора JMACandleTrend
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймовJMACandleTrend_x10
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара
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