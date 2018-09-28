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BullsBearsEyes_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор BullsBearsEyes в виде цветной гистограммы с использованием объемов.
Формула вычисления:
По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.
input int HighLevel2=+25; // уровень перекупленности 2 input int HighLevel1=+10; // уровень перекупленности 1 input int LowLevel1=-10; // уровень перепроданности 1 input int LowLevel2=-25; // уровень перепроданности 2
Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на 100 и сдвинутые на 50 уровни исходного BullsBearsEyes, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.
Рис.1. Индикатор BullsBearsEyes_Vol
Индикатор AdaptiveRenko_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_UltraFatl_Duplex
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Индикатор BullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахJBrainTrend1_HTF
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