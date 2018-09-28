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Индикаторы

BullsBearsEyes_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Осциллятор BullsBearsEyes в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

BullsBearsEyes Vol = ( BullsBearsEyes * 100 - 50) * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int    HighLevel2=+25;                        // уровень перекупленности 2
input int    HighLevel1=+10;                        // уровень перекупленности 1
input int    LowLevel1=-10;                         // уровень перепроданности 1
input int    LowLevel2=-25;                         // уровень перепроданности 2

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на 100 и  сдвинутые на 50 уровни исходного BullsBearsEyes, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.

 Рис.1. Индикатор BullsBearsEyes_Vol

Рис.1. Индикатор BullsBearsEyes_Vol

AdaptiveRenko_Cld_HTF AdaptiveRenko_Cld_HTF

Индикатор AdaptiveRenko_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_UltraFatl_Duplex Exp_UltraFatl_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора UltraFatl, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

BullsBearsEyes_Vol_HTF BullsBearsEyes_Vol_HTF

Индикатор BullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

JBrainTrend1_HTF JBrainTrend1_HTF

Индикатор JBrainTrend1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах