Осциллятор BullsBearsEyes в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

BullsBearsEyes Vol = ( BullsBearsEyes * 100 - 50) * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int HighLevel2=+ 25 ; input int HighLevel1=+ 10 ; input int LowLevel1=- 10 ; input int LowLevel2=- 25 ;

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на 100 и сдвинутые на 50 уровни исходного BullsBearsEyes, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.





Рис.1. Индикатор BullsBearsEyes_Vol