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XBullsBearsEyes_Vol - MetaTrader 5脚本
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BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化 类似的均化也应用于动态超买/超卖等级。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // 指标均化周期 input double gamma=0.6; // 指标平滑比率 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input int HighLevel2=+25; // 超买等级 2 input int HighLevel1=+10; // 超买等级 1 input int LowLevel1=-10; // 超卖等级 1 input int LowLevel2=-25; // 超卖等级 2 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_SMA_; // 均化方法 input uint MA_Length=12; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 第一个平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱线数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XBullsBearsEyes_Vol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22570
JMACandleTrend_HTF_Signal
JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机MultiJMACandleTrend_x10
该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息