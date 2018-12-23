基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标和小型神经网络的智能交易系统

JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机

该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息