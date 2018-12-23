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XBullsBearsEyes_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XBullsBearsEyes_Vol.mq5 (30.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化 类似的均化也应用于动态超买/超卖等级。

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入                                     |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;                             // 指标均化周期
input double gamma=0.6;                             // 指标平滑比率
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // 交易量
input int    HighLevel2=+25;                        // 超买等级 2
input int    HighLevel1=+10;                        // 超买等级 1
input int    LowLevel1=-10;                         // 超卖等级 1
input int    LowLevel2=-25;                         // 超卖等级 2
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_SMA_;     // 均化方法
input uint                MA_Length=12;             // 平滑深度
input int                 MA_Phase=15;              // 第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均
input int    Shift=0;                               // 指标水平偏移柱线数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。


图例 1. XBullsBearsEyes_Vol 指标

图例 1. XBullsBearsEyes_Vol 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22570

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