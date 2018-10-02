Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input int Length1= 30 ; input int Phase1= 15 ; input uint Gap= 10 ; input uint BuySymb= 171 ; input uint SellSymb= 171 ;

Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.



Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор JMACandleTrend

