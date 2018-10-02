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JMACandleTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; //метод усреднения input int Length1=30; //глубина усреднения input int Phase1=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Gap=10; //размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BuySymb=171; //Символ покупки input uint SellSymb=171; //Символ продажи
Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор JMACandleTrend
Советник по OHLC и трём индикаторам: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iRSI (Relative Strength Index, RSI)SL_Breakeven
Функция для перевода открытой позиции в безубыток.
Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймомJMACandleTrend_x10
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара