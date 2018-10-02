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Индикаторы

JMACandleTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1606
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;              //метод усреднения
input int Length1=30;                                  //глубина усреднения                    
input int Phase1=15;                                   //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint Gap=10;                                     //размер неучитываемого гэпа в пунктах
input uint BuySymb=171;                                //Символ покупки
input uint SellSymb=171;                               //Символ продажи

Для замены значений двух последних входных параметров следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend

Three indicators Three indicators

Советник по OHLC и трём индикаторам: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iRSI (Relative Strength Index, RSI)

SL_Breakeven SL_Breakeven

Функция для перевода открытой позиции в безубыток.

JMACandleTrend_Signal JMACandleTrend_Signal

Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом

JMACandleTrend_x10 JMACandleTrend_x10

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара