Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JMACandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1415
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда косая стрелка вниз или вверх.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //период графика 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //период графика 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //период графика 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //период графика 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //период графика 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //период графика 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //период графика 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //период графика 10 input uint SignalBar=1; //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) //---- Параметры JMACandleTrend input int JLength=30; //глубина усреднения input int JPhase=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей //---- Параметры отображения индикатора input color CpColor=clrBlueViolet; //цвет названия индикатора input color BuyColor=clrDodgerBlue; //цвет Buy сигнала input color UpColor=clrMediumBlue; //цвет продолжения растущего тренда input color NnColor=clrGray; //цвет отсутствия тренда input color DnColor=clrPurple; //цвет продолжения падающего тренда input color SellColor=clrMagenta; //цвет Sell сигнала input int FontSize=15; //размер шрифта input type_font FontType=Font14; //тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения input uint Y_=20; //расположение по вертикали input uint X_=5; //расположение по горизонтали
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JMA.ex5 и JMACandle.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.
Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_x10
Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймомJMACandleTrend
Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймовJMACandleTrend_HTF_Signal
КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание