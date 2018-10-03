CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JMACandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1415
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
JMACandleTrend_x10.mq5 (25.34 KB) просмотр
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
JMA.mq5 (23.63 KB) просмотр
JMACandle.mq5 (14.58 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда косая стрелка вниз или вверх.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10 
input uint SignalBar=1;                               //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
//---- Параметры JMACandleTrend
input int JLength=30;                                 //глубина усреднения                    
input int JPhase=15;                                  //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
//---- Параметры отображения индикатора
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //цвет названия индикатора
input color  BuyColor=clrDodgerBlue;                  //цвет Buy сигнала
input color  UpColor=clrMediumBlue;                   //цвет продолжения растущего тренда
input color  NnColor=clrGray;                         //цвет отсутствия тренда
input color  DnColor=clrPurple;                       //цвет продолжения падающего тренда
input color  SellColor=clrMagenta;                    //цвет Sell сигнала
input int    FontSize=15;                             //размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20;                                     //расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      //расположение по горизонтали

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JMA.ex5 и JMACandle.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.


Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_x10

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_x10

JMACandleTrend_Signal JMACandleTrend_Signal

Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом

JMACandleTrend JMACandleTrend

Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.

MultiJMACandleTrend_x10 MultiJMACandleTrend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов

JMACandleTrend_HTF_Signal JMACandleTrend_HTF_Signal

КрИндикатор JMACandleTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора JMACandleTrend на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфонаткое описание