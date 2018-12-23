JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机

如果趋势在所选柱线处延续，则指标以右箭头形式的图形对象报警，其颜色对应于趋势方向。 如果趋势在所选择的柱线上发生改变，则指标以花朵对象发出报警，其颜色对应于交易执行方向。

所有输入参数可分为三大组:

JMACandleTrend 输入: input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input int Length1= 30 ; input int Phase1= 15 ; input uint Gap= 10 ;

指标可视化所需的 JMACandleTrend_HTF_Signal 指标的输入参数: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color DnSymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

JMACandleTrend_HTF_Signal 指标的输入参数，这些参数是生成警报和音频信号所必需的: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ; input bool Push= true ;

如果要在一个图表上使用多个 JMACandleTrend_HTF_Signal 指标，则每个指标都应设置自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值（指标标签的名称）。

若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。





图例 2. 基于 JMACandleTrend 指标数据的开仓信号







图例 2. 基于 JMACandleTrend 指标数据的开仓信号