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JMACandleTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
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JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机
如果趋势在所选柱线处延续，则指标以右箭头形式的图形对象报警，其颜色对应于趋势方向。 如果趋势在所选择的柱线上发生改变，则指标以花朵对象发出报警，其颜色对应于交易执行方向。
所有输入参数可分为三大组:
- JMACandleTrend 输入:
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 计算指标的时间帧 input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int Length1=30; // 平滑深度 input int Phase1=15; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均 input uint Gap=10; // 不考虑缺口点数
- 指标可视化所需的 JMACandleTrend_HTF_Signal 指标的输入参数:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 获取信号的柱线索引 (0 - 当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color UpSymbol_Color=clrDodgerBlue; // 增长标签颜色 input color DnSymbol_Color=clrMagenta; // 下降标签颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号标签颜色 input uint Font_Size=10; // 指标名称字号 input int X_1=5; // 名称水平偏移 input int Y_1=-15; // 名称垂直偏移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角 input uint X_=0; // 水平偏移 input uint Y_=20; // 垂直偏移
- JMACandleTrend_HTF_Signal 指标的输入参数，这些参数是生成警报和音频信号所必需的:
//---- 报警设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发指示选项 input uint AlertCount=0; // 警报次数 input bool Push=true; // 允许推送通知
如果要在一个图表上使用多个 JMACandleTrend_HTF_Signal 指标，则每个指标都应设置自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值（指标标签的名称）。
若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 2. 基于 JMACandleTrend 指标数据的开仓信号
图例 2. 基于 JMACandleTrend 指标数据的开仓信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22569
XBullsBearsEyes_Vol
BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化RNN
基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标和小型神经网络的智能交易系统
MultiJMACandleTrend_x10
该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息JMACandleTrend_x10
JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向