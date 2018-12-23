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MultiJMACandleTrend_x10 - MetaTrader 5脚本
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该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息
十个指标线中的每一个对应于单独的指标。 线条和彩色圆点的颜色由初始指标烛条的颜色独家定义。 当相应时间帧的柱线改变时，线条上出现彩色星。
图例 1. MultiJMACandleTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22568
JMACandleTrend_HTF_Signal
JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机XBullsBearsEyes_Vol
BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化
JMACandleTrend_x10
JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向JMACandleTrend_Signal
JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息