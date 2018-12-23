该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息

十个指标线中的每一个对应于单独的指标。 线条和彩色圆点的颜色由初始指标烛条的颜色独家定义。 当相应时间帧的柱线改变时，线条上出现彩色星。





图例 1. MultiJMACandleTrend_x10 指标