Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом.



В качестве источника сигнала служит цвет средней линии исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMACandleTrend.ex5.





Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_Signal