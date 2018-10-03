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Индикаторы

JMACandleTrend_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит цвет средней линии исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMACandleTrend.ex5.

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_Signal

Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_Signal

JMACandleTrend JMACandleTrend

Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.

Three indicators Three indicators

Советник по OHLC и трём индикаторам: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iRSI (Relative Strength Index, RSI)

JMACandleTrend_x10 JMACandleTrend_x10

Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

MultiJMACandleTrend_x10 MultiJMACandleTrend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов