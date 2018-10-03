Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JMACandleTrend_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1377
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор JMACandleTrend_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора JMACandleTrend с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит цвет средней линии исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMACandleTrend.ex5.
Рис.1. Индикатор JMACandleTrend_Signal
Семафорный сигнальный индикатор, подающий торговые сигналы при изменении направления свечей JMACandle.Three indicators
Советник по OHLC и трём индикаторам: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iRSI (Relative Strength Index, RSI)
Индикатор JMACandleTrend_x10 отображает направления сигналов индикатора JMACandle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараMultiJMACandleTrend_x10
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора JMACandleTrend с десяти различных таймфреймов