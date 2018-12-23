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JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向。 右箭头表示趋势延续，而向上或向下箭头表示反转。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //图表 9 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //图表 10 周期 input uint SignalBar=1; //接收信号的柱线索引 (0 - 当前柱线) //---- JMACandleTrend 参数 input int JLength=30; //平滑深度 input int JPhase=15; //均化参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均 //---- 指标显示参数 input color CpColor=clrBlueViolet; //指标名称颜色 input color BuyColor=clrDodgerBlue; //买入信号颜色 input color UpColor=clrMediumBlue; //上行趋势延续颜色 input color NnColor=clrGray; //横盘颜色 input color DnColor=clrPurple; //下行趋势延续颜色 input color SellColor=clrMagenta; //卖出信号颜色 input int FontSize=15; //字号 input type_font FontType=Font14; //字体 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角 input uint Y_=20; //垂直位置 input uint X_=5; //水平位置
该指标需要 JMA.ex5 和 JMACandle.ex5 指标进行操作。 请将它们放在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 当中。 若要编译指标，<终端_数据_目录>\MQL5\Include 文件夹应包含 GetFontName.mqh 文件。
图例 1. JMACandleTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22567
MultiJMACandleTrend_x10
该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息JMACandleTrend_HTF_Signal
JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机
JMACandleTrend_Signal
JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息JMACandleTrend
当 JMACandle 蜡烛改变方向时，触发信号量指标。