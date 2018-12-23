JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向。 右箭头表示趋势延续，而向上或向下箭头表示反转。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H2 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H3 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_H4 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4= PERIOD_H6 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5= PERIOD_H8 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6= PERIOD_H12 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7= PERIOD_D1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8= PERIOD_W1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9= PERIOD_MN1 ; input uint SignalBar= 1 ; input int JLength= 30 ; input int JPhase= 15 ; input color CpColor= clrBlueViolet ; input color BuyColor= clrDodgerBlue ; input color UpColor= clrMediumBlue ; input color NnColor= clrGray ; input color DnColor= clrPurple ; input color SellColor= clrMagenta ; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

该指标需要 JMA.ex5 和 JMACandle.ex5 指标进行操作。 请将它们放在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 当中。 若要编译指标，<终端_数据_目录>\MQL5\Include 文件夹应包含 GetFontName.mqh 文件。









图例 1. JMACandleTrend_x10 指标