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Corrected super smoother - индикатор для MetaTrader 5
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Происхождение алгоритма коррекции:
Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Изначально использовалась простая скользящая средняя.
Данный индикатор:
В этой версии используется модифицированный метод коррекции. Вместо использования стандартного отклонения для расчета используется отклонение EMA (EMA deviation), которое применяется к индикатору Super smoother:
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22524
Zero lag super smoother
Индикатор Super Smoother с нулевым запаздываниемPremium stochastic oscillator
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Corrected T3 - EMA deviations
Corrected T3 - EMA deviationsJuice - EMA deviation
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