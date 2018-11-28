Происхождение алгоритма коррекции:

Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Изначально использовалась простая скользящая средняя.



Данный индикатор:

В этой версии используется модифицированный метод коррекции. Вместо использования стандартного отклонения для расчета используется отклонение EMA (EMA deviation), которое применяется к индикатору Super smoother:



Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.