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Индикаторы

Corrected super smoother - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Происхождение алгоритма коррекции:

Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Изначально использовалась простая скользящая средняя.

Данный индикатор:

В этой версии используется модифицированный метод коррекции. Вместо использования стандартного отклонения для расчета используется отклонение EMA (EMA deviation), которое применяется к индикатору Super smoother:

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22524

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