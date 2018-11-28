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Индикаторы

Juice - EMA deviation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Определение:

Индикатор Juice показывает находится ли уровень стандартного отклонения выше или ниже определенного уровня и тем самым помогает определить моменты повышенной и пониженной волатильности.

В этой версии:

Использует отклонение EMA (индикатор опубликован здесь: EMA deviation), а так как эта версия быстрее стандартного отклонения, сигналы могут генерироваться немного быстрее.

Использование:

Это не индикатор направления. Он помогает определить моменты повышенной волатильности.


PS:

Не пугайтесь, что отклонение EMA может быть отрицательным. Это результат использования специфичного расчета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22486

Corrected T3 - EMA deviations Corrected T3 - EMA deviations

Corrected T3 - EMA deviations

Corrected super smoother Corrected super smoother

Corrected super smoother

CCI JMA based with floating levels CCI JMA based with floating levels

CCI на основе JMA с плавающими уровнями.

CCI JMA based CCI JMA based

CCI на основе JMA