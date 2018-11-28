Определение:

Индикатор Juice показывает находится ли уровень стандартного отклонения выше или ниже определенного уровня и тем самым помогает определить моменты повышенной и пониженной волатильности.

В этой версии:

Использует отклонение EMA (индикатор опубликован здесь: EMA deviation), а так как эта версия быстрее стандартного отклонения, сигналы могут генерироваться немного быстрее.

Использование:

Это не индикатор направления. Он помогает определить моменты повышенной волатильности.





PS:

Не пугайтесь, что отклонение EMA может быть отрицательным. Это результат использования специфичного расчета.

