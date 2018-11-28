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Juice - EMA deviation - индикатор для MetaTrader 5
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Определение:
Индикатор Juice показывает находится ли уровень стандартного отклонения выше или ниже определенного уровня и тем самым помогает определить моменты повышенной и пониженной волатильности.
В этой версии:
Использует отклонение EMA (индикатор опубликован здесь: EMA deviation), а так как эта версия быстрее стандартного отклонения, сигналы могут генерироваться немного быстрее.
Использование:
Это не индикатор направления. Он помогает определить моменты повышенной волатильности.
PS:
Не пугайтесь, что отклонение EMA может быть отрицательным. Это результат использования специфичного расчета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22486
Corrected T3 - EMA deviationsCorrected super smoother
Corrected super smoother
CCI на основе JMA с плавающими уровнями.CCI JMA based
CCI на основе JMA