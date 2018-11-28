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Индикаторы

Premium stochastic oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Описание:

Индикатор PSO (Premium Stochastic Oscillator) был впервые представлен техническим аналитиком Ли Лейбфартом в августе 2008 года в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Использование:

В качестве сигналов можно использовать смену тренда, когда PSO пересекает определенные уровни: сигналы входа и раннее предупреждение о выходе.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22526

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