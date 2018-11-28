Описание:



Индикатор PSO (Premium Stochastic Oscillator) был впервые представлен техническим аналитиком Ли Лейбфартом в августе 2008 года в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Использование:

В качестве сигналов можно использовать смену тренда, когда PSO пересекает определенные уровни: сигналы входа и раннее предупреждение о выходе.