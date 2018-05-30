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Индикаторы

EMA Deviation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(19)
Опубликован:
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По определению, стандартное отклонение (sd, также обозначаемое греческой буквой "сигма" σ или латинской s) мера количественной оценки величины изменения или дисперсии в наборе данных. В техническом анализе мы обычно используем ее при измерении уровня текущей волатильности.

Стандартное отклонение основывается на расчете простой скользящей средней (SMA) для среднего значения. Но ее можно и заменить: в индикатор Standard Deviation из стандартной поставки MetaTrader 5 заложена возможность выбирать из 4 основных типов средних для расчета. В этой версии вместо них используются свойства EMA и вычисляется новый тип отклонения: будем называть его отклонение EMA (EMA deviation).

Индикатор, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20901

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Synthetic VIX Synthetic VIX

Synthetic VIX определяет снижение или увеличение волатильности.

BB Stops - EMA Deviation BB Stops - EMA Deviation

В этой версии BB Stops для расчетов используется отклонение на основе EMA.