По определению, стандартное отклонение (sd, также обозначаемое греческой буквой "сигма" σ или латинской s) мера количественной оценки величины изменения или дисперсии в наборе данных. В техническом анализе мы обычно используем ее при измерении уровня текущей волатильности.



Стандартное отклонение основывается на расчете простой скользящей средней (SMA) для среднего значения. Но ее можно и заменить: в индикатор Standard Deviation из стандартной поставки MetaTrader 5 заложена возможность выбирать из 4 основных типов средних для расчета. В этой версии вместо них используются свойства EMA и вычисляется новый тип отклонения: будем называть его отклонение EMA (EMA deviation).

Индикатор, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.