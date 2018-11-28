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Индикаторы

Corrected T3 - EMA deviations - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
Опубликован:
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Происхождение алгоритма коррекции:

Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Он использовал стандартное отклонение для коррекции значений скользящих.

Данный индикатор:

В этой версии используется модифицированный метод коррекции. Вместо использования стандартного отклонения для расчета используется отклонение EMA (EMA deviation), что приводит к двум вещам:

  • отклонение EMA может вычисляться намного быстрее, чем стандартное отклонение, что приводит к более эффективному коду
  • несколько неожиданно, но при этом способе "коррекции" формируется меньше сигналов чем при использовании стандартного отклонения. Это связано с тем, что отклонение EMA более чувствительно к изменениям цены, а коррекция делает менее чувствительным к пилообразным движениям. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в реальной торговле.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22523

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