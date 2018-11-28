Происхождение алгоритма коррекции:

Д-р Александр Уль изобрел метод, который использовал для фильтрации скользящей средней и проверки сигналов. Он использовал стандартное отклонение для коррекции значений скользящих.



Данный индикатор:

В этой версии используется модифицированный метод коррекции. Вместо использования стандартного отклонения для расчета используется отклонение EMA (EMA deviation), что приводит к двум вещам:

отклонение EMA может вычисляться намного быстрее, чем стандартное отклонение, что приводит к более эффективному коду

несколько неожиданно, но при этом способе "коррекции" формируется меньше сигналов чем при использовании стандартного отклонения. Это связано с тем, что отклонение EMA более чувствительно к изменениям цены, а коррекция делает менее чувствительным к пилообразным движениям. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в реальной торговле.



Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.