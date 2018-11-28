Определение:

Давным давно кто-то разработал индикатор DEMA (двойная сглаженная EMA) и назвал его EMA с нулевым запаздыванием. С тех пор термин "нулевое запаздывание" (zero lag) используется для подобного рода вариаций, уменьшающих запаздывание.

Данный индикатор:

Здесь индикатор DEMA применяется в индикаторе Super Smoother. Поскольку Super Smoother уже генерирует сглаженные результаты, в этой версии происходит дополнительное сглаживание.

Использование:

Сигналом служит смена цвета.