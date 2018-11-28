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Индикаторы

Zero lag super smoother - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1764
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Определение:

Давным давно кто-то разработал индикатор DEMA (двойная сглаженная EMA) и назвал его EMA с нулевым запаздыванием. С тех пор термин "нулевое запаздывание" (zero lag) используется для подобного рода вариаций, уменьшающих запаздывание.

Данный индикатор:

Здесь индикатор DEMA применяется в индикаторе Super Smoother. Поскольку Super Smoother уже генерирует сглаженные результаты, в этой версии происходит дополнительное сглаживание.

Использование:

Сигналом служит смена цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22525

Premium stochastic oscillator Premium stochastic oscillator

Индикатор Premium Stochastic Oscillator

Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI

Laguerre RSI с адаптацией по Time Fractal Energy

Corrected super smoother Corrected super smoother

Corrected super smoother

Corrected T3 - EMA deviations Corrected T3 - EMA deviations

Corrected T3 - EMA deviations