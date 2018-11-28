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Zero lag super smoother - индикатор для MetaTrader 5
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Определение:
Давным давно кто-то разработал индикатор DEMA (двойная сглаженная EMA) и назвал его EMA с нулевым запаздыванием. С тех пор термин "нулевое запаздывание" (zero lag) используется для подобного рода вариаций, уменьшающих запаздывание.
Данный индикатор:
Здесь индикатор DEMA применяется в индикаторе Super Smoother. Поскольку Super Smoother уже генерирует сглаженные результаты, в этой версии происходит дополнительное сглаживание.
Использование:
Сигналом служит смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22525
Premium stochastic oscillator
Индикатор Premium Stochastic OscillatorTime Fractal Energy adaptive Laguerre RSI
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Corrected super smoother
Corrected super smootherCorrected T3 - EMA deviations
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