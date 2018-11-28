Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Super smoother - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1639
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Определение:
Индикатор Super Smoother Джона Элерса, двухполюсный фильтр Баттерворта в сочетании с двухбарной SMA, который подавляет частоту Найквиста.
Использование:
Сигналом служит смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22468
Super smoother levels
Super smoother levelsMulti pass average filter
Multi pass average filter
Triple fast ema Hull
Triple fast ema HullFast EMA
Быстрая скользящая средняя EMA