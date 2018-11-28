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Индикаторы

Super smoother - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1639
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Определение:

Индикатор Super Smoother Джона Элерса, двухполюсный фильтр Баттерворта в сочетании с двухбарной SMA, который подавляет частоту Найквиста.

Использование:

Сигналом служит смена цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22468

Super smoother levels Super smoother levels

Super smoother levels

Multi pass average filter Multi pass average filter

Multi pass average filter

Triple fast ema Hull Triple fast ema Hull

Triple fast ema Hull

Fast EMA Fast EMA

Быстрая скользящая средняя EMA